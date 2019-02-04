Крупнейший лоукостер Европы отчитался об убытке в 20 миллионов евро

Причиной убытка компания называет исключительно «неожиданно низкие» тарифы на авиаперевозки.

Крупнейший лоукостер Европы – ирландская Ryanair отчиталась об убытке в 20 млн евро в III квартале.

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Квартальная выручка компании выросла на 9% до 1,53 млрд евро, пассажироперевозки – на 8% до 32,7 млн пассажиров год к году при сохранении высокой – 96% – загрузки, сообщают «Ведомости».

Причиной убытка компания называет исключительно «неожиданно низкие» тарифы на авиаперевозки. Компания ожидает, что низкие тарифы сохранятся весь 2019 год, включая летний пик, прибыль в 2018 финансовом году упадет на 31%.

Одновременно компания объявила о реструктуризации.

«В следующие 12 месяцев Ryanair Holdings сформирует структуру по аналогии с IAG (International Airlines Group, холдинг Aer Lingus, British Airways, Iberia и Vueling). Под контролем небольшой команды топ-менеджеров будут создаваться четыре авиационных подразделения: Ryanair DAC, Laudamotion, Ryanair Sun и Ryanair UK, каждая со своим гендиректором и менеджментом. Холдинговая компания сосредоточится на вопросах распределения капитала, снижения издержек, закупок самолетов и небольших сделках слияния и поглощения», – говорится в сообщении.

Холдинговую структуру возглавит нынешний гендиректор Ryanair Майкл О'Лири.