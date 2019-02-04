Привязка грузовых ж/д тарифов к индексу цен производителей увеличит затраты бизнеса - эксперты

Индекс цен производителей с 2014 по 2018 года вырос ровно в 3 раза. За это время тарифы на грузовые перевозки увеличились в 1,9 раза.

Автоматическая индексация тарифов на грузоперевозки "Укрзализныци" с привязкой к индексу цен товаропроизводителей приведет к увеличению затрат промышленников и экспортеров.

Такое мнение в комментарии "МинПрому" высказал экономист Виктор Скаршевский.

Он отметил, что индекс цен производителей с 2014 по 2018 года вырос ровно в 3 раза. За это время тарифы на грузовые перевозки увеличились в 1,9 раза.

"Другими словами, темпы роста тарифов на грузоперевозки с 2014 года отстают в 1,6 раза от темпов роста индекса цен производителей. Это означает, что автоматическая индексация тарифов на грузоперевозки приведет к увеличению затрат промышленников и экспортеров", - подчеркнул В.Скаршевский.

Говоря об инициативе "Укрзализныци" по унификации тарифов эксперт отметил, что для начала нужно посмотреть методологию их расчета. "Но, исходя из предыдущей логики автоматической индексации, можно предположить, что унификация будет применена для повышения тарифов", - считает В.Скаршевский.

В свою очередь глава Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины Руслан Богданов назвал инициативы "Укрзализныци" по унификации тарифов манипуляцией.

"Как убыточное и субсидируемое может перестать быть таковым? Только когда за счет перемещения в другую группу, вы начинаете за них платить больше чем раньше. Больше ничего в этой белиберде нет, только манипуляция которая за счет "упразнения" внегрупповых с включением в группу и перемещения из одной группы в другую приведет к существенному увеличению расходов для бизнеса", - уверен он.

При этом Р.Богданов отметил, что группы в которых "Укрзализныця" предлагает снизить тариф составляют около 20% грузооборота. В то же время группы, где тариф после унификации повысится занимают до 80% грузооборота. Таким образом в целом после унификации бизнес будет платить за транспорнтые услуги "Укрзализныци" больше.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" инициировала автоматическую индексацию тарифов на железнодорожные грузоперевозки. Железная дорога предлагает индексировать тарифы на грузоперевозки автоматически на уровень индекса цен производителей.

Кроме того Укрзализныця" предлагает установить единые тарифы для перевозок порожних вагонов, сделать унифицированным тариф, поскольку сейчас для перевозки порожних вагонов существует распределение тарифов на три класса.

Также железная дорога предлагает перенести грузы внеклассной группы, тарифы на перевозку которых являются убыточными, к грузам 1-го тарифного класса, перенести некоторые грузы 1-го тарифного класса до грузов 2-го тарифного класса.