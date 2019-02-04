Появились шпионские фото новых электрокаров Volkswagen

Первый — это полностью электрический прототип на базе Volkswagen Tiguan.

Два новых электромобиля Volkswagen попали в объективы шпионских камер, оба из которых электрические модели.

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Как пишет hevcars.com.ua, первый — это полностью электрический прототип на базе Volkswagen Tiguan, чей кузов, по-видимому, использовали в качестве испытательной базы для будущего кроссовера Volkswagen I.D. Crozz. Автомобиль видоизменился, он базируется на новой, полностью электрической платформе MEB. Изменения видны в более высоких боковых порогах и области между дверьми, которая стала значительно шире.

Вторая модель электрического Volkswagen — это пока неустановленный электрокар, базой для которого выбрали Volkswagen Golf Sportsvan. Определить, что это за электрический автомобиль сложнее, ведь пока непонятно что это, тестовый прототип новой модели или же электрическая версия Golf Sportsvan.

На текущий момент официально представлены такие модели будущих электромобилей Volkswagen.