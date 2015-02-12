В оккупированном Крыму после "национализации" Укртелекома установили российский телефонный код

В Крыму установлен новый российский телефонный код - 365, сообщил так называемый "первый заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма" Сергей Доценко.

Об этом пишут Крим.Реалії.

«О введении нового порядка набора будет официально сообщено», - цитирует "заместителя министра" пресс-служба самопровозглашенного "крымского правительства".

По словам Доценко, на данный момент специалисты уже наладили работу связи населения с экстренными службами. Сейчас идет восстановление набора между стационарным и мобильным связью, сообщают в пресс-службе.

10 февраля в Крыму пропала связь украинского оператора «Укртелеком». Оккупационная власть Крыма сразу заявила, что непричастна к отключению.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму "национализировали" Укртелеком АхметоваВ компании «Укртелеком» сообщили о разрыве оптико-волоконного кабеля сразу по двум направлениям, соединяющим Крым с материковой Украиной, и о захвате симферопольского офиса.

11 февраля самопровозглашеный крымский "Госсовет" принял решение о так называемой "национализации" крымского «Укртелекома».

ПАО «Укртелеком» не получало официальных документов и сообщений о «национализации» имущества в Крыму и не видит никаких правовых оснований для такого решения, заявили в компании.