Украина хочет обновить "Укрзализныцю" с помощью польских инвесторов

В рамках переговоров Украина и Польша договорились в месячный срок урегулировать ситуацию с грузовыми железнодорожными и автомобильными перевозками.

Украина и Польша договорились в течение месяца совместно разработать проекты по развитию железнодорожной инфраструктуры Украины, которые могут быть реализованы с привлечением польских инвесторов.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, соответствующая договоренность была достигнута по итогам переговоров между главой украинского транспортного ведомства Владимиром Омеляном и министром инфраструктуры Республики Польша Анджеем Адамчиком, которые состоялись 31 января в Киеве.

"Стороны договорились в течение месячного срока урегулировать ситуацию с грузовыми автомобильными и железнодорожными перевозками, а также совместно разработать проекты по развитию железнодорожной инфраструктуры Украины, которые могут быть реализованы с привлечением польских инвесторов", - сказано в сообщении.

В сообщении со ссылкой на Омеляна отмечается, что европейская инфраструктурная интеграция Украины является фундаментальным принципом работы министерства.

"В этом разрезе мы уделяем большое внимание сотрудничеству со странами-соседями, которые являются членами Европейского сообщества. Успешность сотрудничества с Польшей - залог успешной европейской инфраструктурной интеграции Украины", - цитирует пресс-служба главу Мининфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" намерена в следующие 10 лет обновить 450-500 грузовых электровозов, в связи с чем хочет выбрать партнера, который поставит поезда с 50% уровнем локализации производства.

В прошлом году Министерство инфраструктуры начало переговоры в Брюсселе по либерализации автомобильных грузовых перевозок, которая предполагает полную отмену всех ограничений.

Осенью прошлого года Польша уменьшила квоту для украинских перевозчиков до 130 тысяч, но после переговоров подняла ее до 165 тысяч, однако, по мнению Омеляна, такого количества недостаточно для Украины, в связи с чем министр рассчитывал договориться с Польшей о существенном увеличении количества разрешений на грузовые автоперевозки.