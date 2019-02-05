УЗ сократила количество поездов в Россию

Отмечается, что согласно статистике, с конца лета 2018 года пассажиры стали значительно чаще путешествовать железнодорожным транспортом в Европейский Союз.

Акционерная компания "Укрзализныця" сократила периодичность курсирования поездов в Россию из-за падения спроса.

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Как сообщила пресс-служба компании, с 5 февраля 2019 года поезда №24/23 Одесса - Москва - Одесса и № 20/19 Харьков - Москва - Харьков будут отправляться через день вместо ежедневного курсирования.

"Уменьшение рейсов поездов в России связано со стремительным падением пассажиропотока между странами. Так, в 2018 году "Укрзализныця" перевезла в Россию 772,9 тысячи пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно статистике, с конца лета 2018 года пассажиры стали значительно чаще путешествовать железнодорожным транспортом в Европейский Союз. "За период с августа до конца прошлого года "Укрзализныця" перевезла пассажиров в ЕС на 10% больше, чем в РФ. Всего в ЕС и обратно с августа 2018 года до января 2019 года перевезено 362,9 тыс. пассажиров, а в Россию и обратно - 329,4 тысячи пассажиров", - говорится в сообщении.

Также, специалисты "Укрзализныци" прогнозируют и дальнейшую переориентацию зарубежного пассажиропотока на европейское направление.

В пресс-службе напомнили, что в 2018 году уже были отменены прямые поезда и прицепные вагоны, следующие в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины рассматривает вопрос закрытия железнодорожного сообщения с Российской Федерацией.