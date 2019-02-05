Рада может продлить льготный период растаможки "евроблях"

Льготный период растаможки автомобилей на еврономерах могут продлить еще на 90 дней - до 23 мая 2019 года.

Группа народных депутатов предложила увеличить льготный период растаможивания автомобилей с иностранной регистрациейеще на 90 дней - до 23 мая 2019 года. Законопроект №9522 зарегистрирован в парламенте 1 февраля.

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Об этом сообщает ZN.ua.

Авторы документа предлагают парламенту продлить льготный период растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией с 90 дней до 180 дней.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в Украине вступили в силу законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации, которые были приняты Радой 8 ноября, а 23 ноября - подписаны президентом.

В соответствии с изменениями в Налоговый кодекс, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема.

Со дня вступления в силу вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку автомобилей, которые были ввезены с 1 января 2015 года до вступления в силу данного закона.

До этого владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.