Автогаз в Украине подешевел до 11 гривень и ниже

Ряд сетей АЗС снизили цены на автогаз на 10-40 коп. за литр.

Ряд сетей АЗС с 3 по 5 февраля снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-40 коп. за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, на заправках OKKO в Киеве автогаз подешевел на 30 копеек за литр, до 11,29 грн. На АЗС «БРСМ-Нафта» – на 10 копеек за литр, до 10,89 грн. Также, на столичных станциях ANP и UKRNAFTA газ снизился на 30-40 копеек за литр, до 10,50 грн и 10,20 грн, соответственно.

В харьквоской сети «Род-Ник» цену снизили на 20 копеек за литр, до 11 грн, а на полтавских АЗС под брендом BVS газ подешевел на 15 копеек за литр, до 10,84 грн.

Снижение цен было зафиксировано в таких региональных сетях как, «Катрал», «Энерджи Транс», «Автотехсервис», БАРС и др.

Таким образом, по состоянию на 5 февраля средние цены на сжиженный газ в Украине снизились до 11,03 грн/л.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 грн за литр.

По мнению экспертов, причинами роста стоимости сжиженного газа на заправках был рост международных котировок, а также дефицит импортных поставок.