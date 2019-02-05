Nissan прекращает производство дизельной версии минивэна NV200 для европейского рынка
Компания Nissan анонсировала прекращение производства дизельной версии минивэна NV200 для европейского рынка до конца лета текущего года.
Читайте такжеСША начали расследование в отношении Nissan
Таким образом, вскоре в Европе можно будет официально приобрести только электрическую версию данной модели Nissan e-NV200, пишет itc.ua.
Минивэн с дизельным двигателем для локального рынка собирали в Барселоне (Испания), однако сборочные линии данной модели присутствуют также в Мексике, Японии, Китае, Индии и Индонезии. Помимо обозначения Nissan NV200 этот минивэн также известен под именами Chevrolet City Express, Nissan Evalia, Mitsubishi Delica и т.д.
В связи с «дизельгейтом» спрос в Европе на автомобили с двигателями данного типа упал. В свою очередь недавний выпуск обновленной версии Nissan e-NV200 с батареей на 40 кВтч вместо 24 кВтч наоборот, подстегнул продажи электрической версии минивэна. С учетом выхода родственной модели Nissan LEAF e+ не исключено и появление версии минивэна с батареей на 62 кВтч.
Отметим, что в середине текущего года во Франции должно стартовать производство новой модели Nissan NV250, которая является близнецом Renault Kangoo. Ну, а так как последняя также доступна в электрической версии (Kangoo Z.E.), то вполне вероятно, что и новинка будет выпускаться в формате электромобиля.
Напомним, что электромобиль Nissan e-NV200 оснащается электродвигателем мощностью 80 кВт и батареей на 40 кВтч, которая обеспечивает запас хода порядка 200 км по измерительному циклу WLTP.