«Туркменским авиалиниям» запретили летать в Евросоюз

Туркменская сторона должна подтвердить соблюдение международных стандартов безопасности. Какие именно стандарты нарушила авиакомпания не уточняется.

Европейское агентство авиационной безопасности внесло в черный список «Туркменские авиалинии» («Türkmenhowayollary») и запретило полеты самолетов авиакомпании как в страны ЕС, так и транзитные перелеты над территорией Евросоюза.

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Об этом сообщается на сайте МИД Великобритании, передает "Радио Свобода".

Туркменская сторона должна подтвердить соблюдение международных стандартов безопасности. Какие именно стандарты нарушила авиакомпания не уточняется.

В связи с приостановлением полетов, были отменены рейсы «Туркменских авиалиний» из Амритсара в Бирмингем и Хитроу, а также из Нью-Дели в Хитроу, транзитом через Ашхабад.

По данным издания Independent, в связи с инцидентом могли пострадать до 5000 человек, находящихся в Индии и купивших билеты туркменской авиакомпании. Кроме того, как пишет Independent, были отменены рейсы Ашхабад-Франкфурт и Ашхабад-Париж.

Для урегулирования вопросов МИД Великобритании порекомендовал пострадавшим обратиться в представительства «Туркменских авиалиний».