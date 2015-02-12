Трех этапов не будет: железнодорожные билеты подорожают сразу на 21%

Министерство инфраструктуры Украины утвердило разовое повышение в 2015 году тарифов на проезд в пассажирских поездах внутреннего сообщения на 21% по отношению к 2014 году, тогда как ранее предполагалось, что индексация будет проведена в три этапа.

Источник в министерстве сообщил УНИАН, что индексация тарифов на проезд в пассажирских поездах внутреннего сообщения на 21% будет проведена, как и предполагалось, во всех категориях пассажирских вагонов, кроме вагонов первого класса поездов категории "Интерсити+".

Источник уточнил, что индексация тарифов будет проведена ориентировочно через 2-2,5 месяца после согласования соответствующего приказа министерства в правительстве, который вступит в силу после регистрации в Министерстве юстиции и публикации в газете «Урядовый курьер».

Несколькими часами ранее на брифинге начальник департамента пассажирских перевозок дальнего сообщения «Укрзализныци» Игорь Бреус сообщил, что ведомство инициировало повышение тарифов на проезд в пассажирских поездах в этом году в три этапа: с 1 марта – на 6%, с 1 апреля – на 7%, с 1 мая – на 6,5% с учетом инфляции, тогда как в целом по году повышение составит 21%. Тарифы на проезд в вагонах второго класса поездов "Интерсити+" планировалось повысить в один этап – с 1 марта на 5,2%.

Бреус уточнил, что окончательное решение по индексации тарифов ещё не принято, поскольку проект соответствующего приказа находится на рассмотрении Тарифного совета Министерства инфраструктуры Украины.

Как сообщал УНИАН, в августе и октябре 2014 года "Укрзализныця" провела индексацию тарифов на проезд в пассажирских поездах внутреннего сообщения на 10% по отношению к 2013 году во всех категориях пассажирских вагонов, кроме СВ и поездов категории "Интерсити+".