Аэродром в Белой Церкви получит международный статус: Омелян назвал сроки

По словам министра, аэродрому в Белой Церкви планируется в мае дать международный статус и в августе запустить грузовые перевозки на регулярной основе.

Аэродрому в Белой Церкви планируется в мае дать международный статус и в августе запустить грузовые перевозки на регулярной основе.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге.

«Параллельно с пассажирскими перевозками растут и грузоперевозки. Но не только аэропорты «Борисполь» и «Львов» могут стать грузовыми терминалами. Мы поддерживаем инициативу местной власти относительно превращения существующего аэропорта в Белой Церкви в международный мультимодальный транспортный узел. В этом году мы планируем дать ему международный статус и запустить грузовые перевозки на регулярной основе. Международный статус мы дадим где-то в мае, а запуск международных грузоперевозок приблизительно будет в августе», - сказал министр.

Присутствовавший на брифинге директор коммунального предприятия «Белоцерковский грузовой авиационный комплекс» Сергей Кандауров отметил, что сейчас аэропорт может принимать грузы, однако отсутствие международного статуса препятствует развитию грузового комплекса.

«Сегодня у нас сертифицирован аэродром. Его длина 2,5 км и он способен принимать грузовые самолеты, такие как Ан-12. Они прилетают к нам на ремонт. В прошлом году мы отремонтировали 73 самолета. Мы видим спрос на наш аэропорт. Однако, представьте, что все самолеты в наш аэропорт летят и улетают пустыми. Так как у нас нет пункта пропуска через госграницу, они должны садиться дополнительно в других аэропортах. Понятно, что это дополнительные затраты», - сказал он.

Кандауров отметил, что ближайшим заданием на этот год является открытие пункта пропуска через государственную границу. «Хотим в 2 раза увеличить количество самолетов, которые будем обслуживать. Мы заключили договор с компанией "Прогресстех-Украина" для разработки проекта сметной документации. Уже на следующей неделе будет проведено общее заседание по открытию пункта пропуска», - сказал он.

Также Кандауров отметил, что аэропорт хотел бы в будущем сконцентрироваться на развитии авиаремонтных мощностей, развитии мультимодальных перевозок, базировании самолетов и лоукост пассажирских перевозках.

«Чтобы это осуществить, по подсчетам европейских экспертов, необходимо 67 млн долл. на протяжении 3 лет», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2018 года Министерство инфраструктуры сообщило о планах до 2020 года создать Международный аэропорт "Белая Церковь" с мультимодальной инфраструктурой для грузовых и пассажирских авиаперевозок, а также обеспечить развитие современного центра технического обслуживания и ремонта воздушных судов.

Тогда специалисты ведомства оценили ориентировочную стоимость проекта в 52 млн евро, а ориентировочный срок реализации - 2018-2020 годы.