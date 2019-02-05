В этом году начнут строить новый аэропорт между Днепром и Запорожьем

На аэропорт в этом году выделено 200 млн грн, которые пойдут на проектные работы и начало строительства.

В этом году начнутся земельные работы по строительству взлетной полосы нового аэропорта «Приднепровье» на административной границе Днепропетровской и Запорожской областей возле поселка Соленое.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге.

«Вся подготовительная работа по строительству аэропорта в Соленом началась. В этом году мы надеемся начать земельные работы по подготовке взлетной полосы. В течение следующих двух лет мы должны завершить все работы», - сказал он.

Омелян отметил, что строительство нового аэропорта не повлияет на работу существующих аэропортов в Днепре и Запорожье.

«Самый лучший пример - город Киев. Здесь прекрасно уживаются аэропорты «Борисполь» и «Киев». Мы исходили из того, что вместо того, чтобы вкладывать отдельно деньги в аэропорт «Запорожье» и «Днепр», которые имеют ограничение городской застройки, лучше построить новый», - сказал министр.

Присутствовавший на брифинге руководитель Госагентства инфраструктурных проектов (Укринфрапроект) Николай Божко отметил, что строительство будет осуществляться на 240 га земель госзапаса, которые находятся на окраине Соленого.

«Так, как аэропорт «Борисполь». На окраине районного центра, который имеет государственную форму собственности. Там очень хорошие грунты и есть погодные преимущества против аэропорта в Днепре. Кроме того, там есть энергетические мощности, железная дорога, топливный терминал и близость к трассе Днепр-Запорожье», - сказал он.

Божко отметил, что в этом году на аэропорт выделено 200 млн грн, которые пойдут на проектные работы и начало строительства.

«Планируется осуществить работы по снятию почвы, так как там плодородная почва и, согласно экологическим законам, нельзя на ней строить», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября прошлого года министр Омелян заявил, что новый аэропорт "Приднепровье" на админгранице Днепропетровской и Запорожской областей возле поселка Соленое может быть построен максимум через три года.