«Киевстар» попросил МТС помочь ему восстановить связь на Донбассе

Один из крупнейших мобильных операторов «МТС Украина» рассматривает обращение компании «Киевстар» с просьбой помочь организовать национальный роуминг для восстановления мобильной связи оператора на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «МТС Украина».

«Обращение от «Киевстара» к нам поступило, сейчас мы изучаем такую возможность и возможные риски, поскольку работу нашей сети в Донецкой и Луганской областях сегодня сложно назвать штатным режимом», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в связи с событиями на востоке страны «МТС Украина» перестроила работу сети и перенаправила трафик с объектов в Донецкой и Луганской областях на коммутаторы в соседних областях, что привело к дополнительной нагрузке на оборудование компании. Кроме того, в национальном роуминге в сети оператора также обслуживаются абоненты «ТриМоба».

«Если дополнительная нагрузка приведет к перебоям в работе сети, это может лишить людей связи с остальным миром. Поэтому мы сейчас очень детально оцениваем технические возможности, понимая всю ответственность в сложившейся ситуации», - подчеркивают в пресс-службе.

В сообщении также отмечается, что по состоянию на 12 февраля в сети «МТС Украина» в Донецкой области работает 82% объектов инфраструктуры оператора, в Луганской области - 84%.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля «Киевстар» сообщил о временном отключении сегмента сети мобильной связи на части территории Донецкой и Луганской областей, неподконтрольной украинским властям. В пресс-службе компании отметили, что оператор отключил связь в зоне АТО по причине отсутствия возможности физического контроля сети, «руководствуясь требованиями законодательства, интересами безопасности и сохранения данных клиентов». Позже в компании заявили о захвате вооруженными лицами технического центра «Киевстара» в Донецке.

Читайте такжеМТС и life:) не будут отключать связь в зоне АТО

11 февраля президент «Киевстара» Петр Чернышев сообщил, что компания обратилась к другим украинским операторам, которые предоставляют услуги связи в зоне АТО, с просьбой помочь организовать национальный роуминг в их сетях для восстановления мобильной связи на Донбассе.