В поездах между Украиной и Россией стало на 60% меньше пассажиров

Об этом сообщил на брифинге начальник департамента пассажирских перевозок дальнего сообщения Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Игорь Бреус.

По его словам, в международном сообщении пассажиропоток в прошлом году снизился на 63%, во внутригосударственном - на 29%.

"Поезда формирования РЖД по территории Украины не курсируют, кроме транзитного № 66/65 Москва - Кишинев. Поезда же формирования "Укрзализныци" курсируют до Санкт-Петербурга и Москвы", - подчеркнул Бреус.

Кроме того, он сообщил, что по итогам прошлого года существенно сократился пассажиропоток и в сообщении между аннексированным Россией Крымом и РФ по сравнению с 2013 годом – на 95%.

Также анализ пассажиропотока за прошлый год свидетельствует и о падении пассажирских перевозок с материковой части Украины в крымском направлении. Так, на поезда формирования железных дорог Украины до полуострова пассажиры в 2014 году купили почти на 2,5 млн меньше билетов (на 60%), чем в 2013 году.

Бреус напомнил, что, вследствие усиления мер безопасности, маршруты поездов, которые курсировали с материковой части Украины в Крым, с 27 декабря 2014 года ограничены до станций Новоалексеевка, Херсон, Запорожье Лисичанск и Артемовск.

Он также сообщил, что, вследствие обострения геополитической ситуации в стране, "Укрзализныця" скорректировала маршруты курсирования ряда поездов, изменила направления пассажиропотоков.

В частности, в действующем графике движения поездов на 2014-2015 годы была изменена периодичность курсирования 18 пар пассажирских поездов, объединены в двух/трехгруппные 15 пар поездов, отменены 36 пар поездов формирования "Укрзализныци", 10 пар формирования Российских железных дорог, две пары формирования Белорусской железной дороги, одна пара железных дорог Узбекистана.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года «Укрзализныця» сообщала, что не планирует прекращать железнодорожное сообщение с Российской Федерацией, в то время как Российские железные дороги с 14 декабря прошлого года отменили 4 поезда, курсирующих через территорию Украины.

В конце января «Укрзализныця» заявила о намерении прекратить сотрудничество с Российскими железными дорогами в случае поддержки российским перевозчиком боевиков на востоке Украины.

Железные дороги Украины в июне-августе 2014 года сократили перевозку пассажиров в направлении аннексированного Россией Крыма по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 3,5 раза – до 602,4 тыс. человек.