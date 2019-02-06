"Укравтодор" рассказал о ситуации на дорогах страны

По данным ведомства, в Украине проезд на дорогах государственного значения обеспечен.

Несмотря на изменение погодных условий в Украине, проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

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Как отмечается, по состоянию на 6:00 6 февраля наблюдались осадки в виде небольшого снега в северных областях, где выпало от 1 до 2 см снега; туман в центральных, южных и местами в восточных областях; дождь в Хмельницкой области; на остальной территории без осадков. Средняя температура воздуха в большинстве областей -2…+ 1°С.

«Состояние покрытия на а/д государственного значения в большинстве областей мокрое, в Киевской, Сумской и Черниговской областях местами заснеженное. Выполняются работы по расчистке обочины и обработка противогололедными материалами проезжей части дороги. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен», - говорится в сообщении.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 206 единиц техники и 317 рабочих.

«На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха -7…+1°С. Состояние покрытия иногда мокрое, только на Вышковском перевале заснеженное», - сообщает "Укравтодор".

По сообщению УкрГМЦ, 6 февраля в стране, кроме юга, местами небольшой мокрый снег, в северных областях умеренный мокрый снег. В большинстве центральных, южных и восточных областей туман. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Температура воздуха в течение суток 0-5 градусов тепла, в Карпатах около нуля.

В комментарии УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации сообщили, что пока ограничения въезда большегрузного транспорта в столицу нет.