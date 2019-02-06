УЗ придумала новый эксперимент: уменьшит количество проводников в поездах

Отмечается, что два вагона будет обслуживать два проводника. Сейчас на два вагона приходится три проводника.

Акционерная компания «Укрзализныця» планирует провести эксперимент на поездах дальнего следования и уменьшит количество проводников в поездах. Читайте также«Укрзализныця» запустит поезда в Германию и Словакию Об этом сообщает "Сніданок з 1+1". Отмечается, что два вагона будет обслуживать два проводника. Сейчас на два вагона приходится три проводника. Эксперимент проведут на поездах с наименьшим количеством остановок. В «Укрзализныце» объясняют, что хотят уменьшить расходы на обслуживание пассажиров. В то же время обещают, что сервис в поездах не пострадает. Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» сократила периодичность курсирования поездов в Россию из-за падения спроса.

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