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УЗ придумала новый эксперимент: уменьшит количество проводников в поездах

11:43, 06 февраля 2019
Транспорт
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«Укрзализныця» уменьшит количество проводников / фото УНИАН

Акционерная компания «Укрзализныця» планирует провести эксперимент на поездах дальнего следования и уменьшит количество проводников в поездах.

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Об этом сообщает "Сніданок з 1+1".

Отмечается, что два вагона будет обслуживать два проводника. Сейчас на два вагона приходится три проводника.

Эксперимент проведут на поездах с наименьшим количеством остановок.

В «Укрзализныце» объясняют, что хотят уменьшить расходы на обслуживание пассажиров. В то же время обещают, что сервис в поездах не пострадает.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» сократила периодичность курсирования поездов в Россию из-за падения спроса.

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Теги: #поезд#Укрзализныця