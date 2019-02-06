УЗ придумала новый эксперимент: уменьшит количество проводников в поездах
11:43, 06 февраля 2019Транспорт
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Отмечается, что два вагона будет обслуживать два проводника. Сейчас на два вагона приходится три проводника.
«Укрзализныця» уменьшит количество проводников / фото УНИАН
Акционерная компания «Укрзализныця» планирует провести эксперимент на поездах дальнего следования и уменьшит количество проводников в поездах.
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Об этом сообщает "Сніданок з 1+1".
Отмечается, что два вагона будет обслуживать два проводника. Сейчас на два вагона приходится три проводника.
Эксперимент проведут на поездах с наименьшим количеством остановок.
В «Укрзализныце» объясняют, что хотят уменьшить расходы на обслуживание пассажиров. В то же время обещают, что сервис в поездах не пострадает.
Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» сократила периодичность курсирования поездов в Россию из-за падения спроса.
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