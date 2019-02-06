Volkswagen обновил семейство Passat (фото)

В оснащение Volkswagen Passat вошли системы активной безопасности, включая комплекс полуавтономного вождения, позволяющий машине на скорости до 210 км/ч двигаться практически без контроля водителя.

Компания Volkswagen представила обновленное семейство Passat - модернизированные седан и универсал покажут на автосалоне в Женеве в марте.

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Визуально рестайлинговые версии отличаются решеткой радиатора и бамперами, полностью светодиодной оптикой и новым оформлением задней части с надписью «Passat» на крышке багажника, передает kommersant.

В салоне появились модернизированная цифровая панель приборов и новое поколение мультимедийной системы, поддерживающей онлайн-сервисы, увеличилось количество мелочей для емкостей и появилась беспроводная зарядка для смартфонов и возможность использовать гаджеты в качестве ключа для доступа в салон.

В оснащение Volkswagen Passat вошли системы активной безопасности, включая комплекс полуавтономного вождения, позволяющий машине на скорости до 210 км/ч двигаться практически без контроля водителя. Линейка моторов, все из которых получили сажевые фильтры, включает двигатели: бензиновые TSI (150, 190 и 272 л.с.), а также дизельные TDI (120, 190 и 240 л.с.) и 150-сильный мотор 2.0 TDI Evo. Гибридная версия GTE с 218-сильной бензо-электрической силовой установкой способна до 55 км проезжать на электротяге.

Продажи на европейском рынке обновленного Volkswagen Passat начнутся в мае.