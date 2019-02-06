Ремонт трассы Кропивницкий-Николаев обещают завершить в 2020 году
Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует в 2020 году завершить ремонт трассы национального значения Н-14 Кропивницкий - Николаев.
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Об этом на заседании правительства в среду сообщил глава "Укравтодора" Славомир Новак.
"Надеемся, что за этот и следующий год ремонт дороги завершим полностью", - сказал он.
По словам Новака, ремонт части дороги, расположенной в Кировоградской области, в этом году планируется завершить полностью.
Что касается ремонта трассы на территории Николаевской области, то в этом году планирует начать с самых проблемных участков.
"По сути, это является новым строительством бетонной дороги, потому что ремонтировать тут, к сожалению, нечего", - добавил он.