Ремонт трассы Кропивницкий-Николаев обещают завершить в 2020 году

По словам Новака, ремонт части дороги, расположенной в Кировоградской области, в этом году планируется завершить полностью.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует в 2020 году завершить ремонт трассы национального значения Н-14 Кропивницкий - Николаев.

Читайте такжеНа дороге под Киевом положенный в мокрую погоду асфальт продержался 55 дней (фото)

Об этом на заседании правительства в среду сообщил глава "Укравтодора" Славомир Новак.

"Надеемся, что за этот и следующий год ремонт дороги завершим полностью", - сказал он.

По словам Новака, ремонт части дороги, расположенной в Кировоградской области, в этом году планируется завершить полностью.

Что касается ремонта трассы на территории Николаевской области, то в этом году планирует начать с самых проблемных участков.

"По сути, это является новым строительством бетонной дороги, потому что ремонтировать тут, к сожалению, нечего", - добавил он.