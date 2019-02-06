Гройсман: дороги в районах - это компетенция местной власти, мы им выделили 15 миллиардов

Премьер подчеркнул, что порядок с дорогами в районах и городах должны навести местные власти.

Кабинет министров Украины в государственном бюджете на 2019 год предусмотрел 15 млрд грн на ремонт дорог местного значения.

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Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Дороги в районах, городах - это компетенция местной власти, мы им на это выделили средства в бюджете, почти 15 млрд грн, чтобы они там навели порядок", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, по данным «Укравтодора», на строительство, реконструкцию и ремонт дорог государственного значения в 2019 году будет направлено около 20 млрд грн из общей суммы в 34,4 млрд грн на дороги государственного значения, предусмотренной в Дорожном фонде. Всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.