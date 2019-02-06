Омелян пригрозил прекратить ж/д сообщение с РФ даже без решения госорганов

По словам министра, в 2018 году пассажиропоток между двумя странами снизился на 20%.

Полное прекращение железнодорожного сообщения Украины с Россией может произойти без какого-то решения на уровне центральной власти, а в силу объективных причин.

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Об этом после заседания правительства в среду заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя решение о сокращении вдвое количества рейсов пассажирских поездов из Украины в РФ.

"Мы видим, что пассажиропоток сам по себе умирает. Я хотел, чтобы было принято решение на государственном уровне, но если такого решения не будет, то это произойдет объективно", - сказал он.

По словам министра, в 2018 году пассажиропоток между двумя странами снизился на 20%.

Как сообщал УНИАН, ранее акционерная компания "Укрзализныця" сократила периодичность курсирования поездов в Россию из-за падения спроса.

Так, в 2018 году "Укрзализныця" перевезла в Россию 772,9 тысячи пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году.

При этом, по данным "Укрзализныци", с конца лета 2018 года пассажиры стали значительно чаще путешествовать железнодорожным транспортом в Европейский Союз. Так, за период с августа до конца прошлого года "Укрзализныця" перевезла пассажиров в ЕС на 10% больше, чем в РФ. В этой связи специалисты "Укрзализныци" прогнозируют и дальнейшую переориентацию зарубежного пассажиропотока на европейское направление.

Кроме того, в 2018 году уже были отменены прямые поезда и прицепные вагоны, следующие в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова.