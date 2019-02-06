В ямы на на дорогах из Киева в Одессу и Чоп «закопают» полмиллиарда гривень

Трасса Киев - Чоп строилась с гарантией всего на один год.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») намерено направить около 500 млн грн на срочные мероприятия по ликвидации ямочности на автомобильных дорогах государственного значения Киев - Одесса и Киев - Чоп (Закарпатская область).

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на заседании правительства.

«Мы вчера во время совещания со Славомиром Новаком (главой «Укравтодора» - УНИАН) обсудили вопрос состояния трассы Киев - Одесса и Киев - Чоп, нашли дополнительные средства в объеме около 500 млн грн, которые будут немедленно направлены на ликвидацию ямочности для обеспечения нормального состояния дорог в ближайший месяц», - сказал Омелян.

Министр отметил крайне неудовлетворительное состояние трассы Киев - Чоп, которая ранее строилась с гарантией всего на один год.

Омелян также подчеркнул важность соблюдения габаритно-весовых норм автотранспортных средств на дорогах, так как частая проблема перегруза является основной причиной деформации дорожного покрытия.

«Перегружают фуры не чиновники, а бизнесмены, которые сознательно идут на нарушения всех габаритно-весовых норм, а потом в портах частные компании принимают эти перегруженные фуры, после чего все дружно жалуются на разрушенные дороги», - отметил Омелян.

Как сообщал УНИАН, дорожники в 2018 году ликвидировали около 4,69 млн кв. м ям и выбоин на около 18 тыс. км автомобильных дорог государственного значения Украины.

Ранее «Укравтодор» сообщил о планах в 2020 году установить 200-250 систем автоматического взвешивания тяжеловесного транспорта на дорогах Украины.

По данным «Укравтодора», на строительство, реконструкцию и ремонт дорог государственного значения в 2019 году будет направлено около 20 млрд грн из общей суммы в 34,4 млрд грн на дороги государственного значения, предусмотренной в Дорожном фонде. Всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.