В Харькове с 7 февраля вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

Стоимость проезда в метро вырастет до 8 гривен, в трамваях и троллейбусах – до 6 гривен.

В Харькове с 7 февраля стоимость проезда в метрополитене вырастет на 3 гривни до 8 гривень за поездку, в трамваях и троллейбусах на 2 гривни до 6 гривень.

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, соответствующее решение было принято сегодня, 6 февраля, на заседании исполнительного комитета.

Как сообщил во время заседания заместитель городского головы Харькова – директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, стоимость проезда в коммунальном транспорте возросла из-за того, что действующий тариф уже не возмещает экономически обоснованных расходов на оказание услуги.

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Он отметил, что от Антимонопольного комитета не поступало никаких замечаний относительно порядка формирования тарифа на перевозку пассажиров в метрополитене, трамваях и троллейбусах.

По его словам, в связи с повышением тарифа сохраняются все действующие льготы.

«Это означает, что 62,7% пассажиров наземного электротранспорта будут, как и раньше, ездить бесплатно. В метро количество льготников меньше, но они также сохранят свою льготу», - отметил Фатеев.

По его информации, после повышения стоимости проезда коммунальные предприятия будут осуществлять перевозку пассажиров с электронным билетом или бесконтактной картой по тарифу, который действовал на момент их пополнения.

Как сообщал УНИАН, с 29 апреля 2018 года в Харькове стоимость проезда в метрополитене повысилась до 5 грн за поездку в трамваях и троллейбусах – до 4 грн.