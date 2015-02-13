Россиянам может не хватить денег на строительство дорог к ЧМ-2018

Правительство России намерено снизить расходы на дороги, которые готовятся к Чемпионату мира по футболу 2018 году, пишут «Ведомости».

Оптимизация коснется всех дорожных строек, которые запланированы в этом году, следует из протокола совещания у первого вице-премьера Игоря Шувалова от 29 января.

Минтрансу, как и другим министерствам, предстоит минимум на 10% сократить расходы по госпрограммам. Но программу строительства автодорог на 2015 г. ждет более существенный секвестр.

Расходы на дорожное хозяйство делятся на две основные категории: текущие — на содержание и ремонт, а также инвестиционные — на строительство и реконструкцию. Затраты на содержание решено не снижать. В действующем законе о бюджете на содержание на 2015 г. заложено 219,8 млрд руб. против 209 млрд годом ранее.

Читайте такжеРоссия начала год с дефицитом бюджета 5,7% ВВП

На строительство и реконструкцию дорог в этом году планировалось выделить 128,8 млрд руб. и соответствующие региональные субсидии, которые включали 10,7 млрд руб. на дорожные стройки к чемпионату.

Чиновник, курирующий инфраструктуру, сообщил о возможном сокращении расходов на строительство и реконструкцию на 28%. На прошлой неделе зампред комитета Госдумы по транспорту сообщил о возможном сокращении примерно на 25%.

Программа подготовки к чемпионату предусматривает строительство 11 автодорожных объектов – в основном это подъезды к аэропортам и стадионам. Чиновник, близкий к Минтрансу, пояснил, что хотя строительство этих объектов возложено на регионы, фактически финансирование этих строк на 95% зависит от федерального бюджета.