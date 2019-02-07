Tesla снизила цены на электромобиль Model 3

Компания снизила стоимость всех трех версий электромобиля Model 3 на $1,100.

После недавней оптимизации цен на премиум-седан Tesla Model S и электрокроссовер Tesla Model X американский автопроизводитель снизил цены и на свою третью модель Tesla Model 3. У всех трех доступных в данный момент версий стоимость стала меньше сразу на $1,100.

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Представители компании объяснили снижение завершением «дорогостоящей» реферальной программы, что позволило высвободить дополнительные финансы, пишет itc.ua.

Начальная заднеприводная конфигурация Tesla Model 3 «Mid Range Battery» теперь стоит $42,900 или $34,850 с учетом налоговой льготы ($3,750) и потенциальной экономии топлива ($4,300). Эта модель разгоняется до 60 миль/ч за 5,6 секунды, может набрать скорость 125 миль/ч (200 км/ч) и имеет запас хода 264 мили (425 км) по циклу EPA.

Средняя полноприводная конфигурация Tesla Model 3 «Long Range Battery / Dual Motor All-Wheel Drive» оценивается в $49,900 ($41,850 с учетом льгот). Этот электромобиль разгоняется до 60 миль/ч за 4,5 секунды, максимальная скорость движения составляет 145 миль/ч (235 км/ч), а запас хода — 310 миль (500 км).

Самая продвинутая версия Tesla Model 3 «Performance / Dual Motor All-Wheel Drive» теперь стоит $60,900 ($52,850 после скидок). Она располагает тем же запасом хода, что и предыдущая версия (310 миль / 500 км), зато разгоняется до «сотни» всего за 3,3 секунды и способна набрать скорость 155 миль/ч (250 км/ч).

В момент анонса версии Tesla Model 3 «Mid Range Battery» ее стартовая стоимость составляла $45,000, однако за счет более существенной налоговой льготы, минимальная цена составляла $33,200 (или 35,000, если не учитывать экономию на заправках).

Напомним, что в начале января текущего года Tesla снизила цену на свои электромобили в США на $2,000, чтобы частично компенсировать двукратное сокращение федеральных льгот (с $7,500 до $3,750).