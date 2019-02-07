Tesla и Mercedes договариваются о создании электрофургона

В ноябре основатель Tesla Илон Маск написал в Twitter, что хотел бы поработать с Daimler или Mercedes над созданием электрической версии грузовика Sprinter.

Tesla и Mercedes ведут переговоры о создании фургона, работающего на батареях.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на председателя совета директоров Daimler (владеет Mercedes) Дитер Цетше.

В ноябре основатель Tesla Илон Маск написал в Twitter, что хотел бы поработать с Daimler или Mercedes над созданием электрической версии грузовика Sprinter.

Энтузиазм Маска мог быть вызван отзывами технических специалистов Tesla, которые используют фургоны Sprinter для поездок к клиентам, которые нуждаются в обслуживании, отметил Цетше. Он не раскрыл каких-либо деталей переговоров.

Как пишут «Ведомости», Sprinter производится с 1995 г. Изначально их собирали в Германии, потом выпуск перенесли в Аргентину.

Daimler собирается представит электрическую версию Sprinter в этом году. Среднеразмерный фургон будет иметь заряд аккумулятора примерно на 150 км. Daimler, как и его конкуренты Volkswagen и BMW, поставил себе цель: до четверти выпускаемых ими автомобилей будут электрическими к 2025 г.