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В Харькове начали действовать новые, повышенные тарифы на проезд в метро

11:11, 07 февраля 2019
Транспорт
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В метро Харькова начали действовать новые тарифы / фото objectiv.tv

Сегодня в Харькове начали действовать новые тарифы на проезд в метро. Вечером 6 февраля в метро возникли очереди желающих  пополнить проездные. Те, кто успел это сделать, какое-то время смогут ездить по старым тарифам. 

Об этом сообщает МГ “Объектив”.

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Накануне заместитель Харьковского городского головы – директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, комментируя повышения тарифов, сообщил, что “после повышения стоимости проезда коммунальные предприятия осуществлять перевозки пассажиров с электронным билетом или бесконтактной карточкой по тарифу, который действовал на момент их пополнения”.

Напомним, что новые тарифы на проезд в метро, трамваях и троллейбусах начали действовать с 7 февраля. Стоимость проезда в метро Харькова сравнялась со стоимостью проезда в Киеве – 8 гривень.

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Теги: #Харьков#проезд в метро#цена на проезд