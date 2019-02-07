УЗ сократила периодичность курсирования еще двух поездов в Россию

С 31 марта двугруппный поезд № 78/73, 74/73 Львов - Ковель - Москва будет курсировать по нечетным числам вместо ежедневного курсирования.

Акционерная компания «Укрзализныця» сократила периодичность курсирования еще двух поездов в Россию, в частности Львов - Ковель – Москва и Харьков - Москва.

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Как сообщила пресс-служба компании, с 31 марта двугруппный поезд № 78/73, 74/73 Львов - Ковель - Москва будет курсировать по нечетным числам месяца вместо ежедневного курсирования.

Также с 25 февраля будет уменьшена периодичность курсирования поезда № 20/19 Харьков - Москва.

«Уменьшение рейсов поездов в Россию связано со стремительным падением пассажиропотока между странами. Так, в 2018 году «Укрзализныця» перевезла в Россию 772,9 тыс. пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году», - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили, что в 2018 году были отменены прямые поезда и прицепные вагоны в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова.

Как свидетельствует статистика, начиная с конца лета 2018 года пассажиры стали значительно чаще путешествовать железнодорожным транспортом в страны Европы. «Так, с августа до конца прошлого года «Укрзализныця» перевезла пассажиров в европейские страны на 10% больше, чем в РФ. В целом в Европу с августа 2018 года до января 2019 года перевезено 362,9 тыс. пассажиров, а в Россию - 329,4 тыс. пассажиров», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, специалисты «Укрзализныци» прогнозируют дальнейшую переориентацию зарубежного пассажиропотока в европейском направлении.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» сообщила, что с 5 февраля 2019 года поезда №24/23 Одесса - Москва - Одесса и № 20/19 Харьков - Москва - Харьков будут отправляться через день вместо ежедневного курсирования.