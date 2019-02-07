В «Укрзализныце» заявили, что стоимость билетов на поезда надо поднять вдвое

Компания в 2019 году планирует на четверть поднять стоимость тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом.

Акционерная компания «Укрзализныця» заявляет, что в 2019 году планирует на четверть поднять стоимость тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. При этом в компании подчеркивают: чтобы сделать перевозки безубыточными, стоимость билетов нужно поднять более чем в два раза, а тарифы на перевозку багажа – почти в 3,5 раза.

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«Изменение тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки заложено в количественные предположения прогноза экономического и социального развития Украины на 2019 год и предусмотрено в размере 25%. «Укрзализныця» готовит предложение в Министерство инфраструктуры Украины провести индексацию тарифов на перевозку пассажиров в два этапа, с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%», – сообщила пресс-служба компании в ответе на запрос «Радио Свобода».

Если министерство и другие причастные органы исполнительной власти подтвердят такое предложение, тарифы будут проиндексированы во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов первого класса поездов Интерсити+), курсирующих по территории Украины, добавили в «УЗ».

Кроме того, с 1 апреля 2019 года индексируется уровень тарифов на перевозку багажа и грузобагажа на 25%.

«Железнодорожный транспорт несет значительную социальную нагрузку из-за осуществления пассажирских перевозок по тарифам ниже экономически обоснованного уровня более чем в два раза, а также от перевозок льготных категорий граждан, определенных действующим законодательством Украины», – заявляют в компании.

Ранее «Укрзализныця» сообщала, что в 2018 году перевезла поездами дальнего следования 55,9 миллиона пассажиров, что почти на 4 миллиона больше показателя предыдущего года.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в 2019 году планирует повысить тарифы на грузовые и пассажирские перевозки в Украине. В 2019 году предполагается индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%, в среднем за год повышение тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении составит 12,4%.