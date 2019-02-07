«Антонов» планирует возобновить выпуск трех самолетов

Предприятие в 2019 году продолжит реализацию программы импортозамещения (замены российских комплектующих на украинские аналоги и комплектующие из Канады, Китая и США) и планирует восстановить серию выпуска самолетов АН-148, АН-158, АН-178.

Кабинет министров утвердил финансовый план государственного предприятия «Антонов» на 2019 год, который предусматривает получение чистой прибыли в размере 715 млн грн.

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Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«В 2019 году госпредприятие планирует выплатить в пользу государства более 1 млрд грн, в том числе налогов, сборов, включая отчисление 30% чистой прибыли ГП «Антонов» на сумму 214,5 млн грн», - сказано в сообщении.

Согласно документу в текущем году ГП «Антонов» планирует получить около 6,1 млрд грн чистого дохода от реализации продукции, из которых 5,9 млрд грн – на внешних рынках и 200 млн грн – в Украине. Среди основных статей запланированного дохода 263 млн грн поступят от предоставления инжиниринговых услуг, 73 млн грн – от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и 32,5 млн грн - от роялти.

Согласно сообщению, ГП «Антонов» в 2019 году планирует продолжить реализацию программы импортозамещения (замены российских комплектующих на украинские аналоги и комплектующие из Канады, Китая и США) и восстановить серию выпуска самолетов АН-148, АН-158, АН-178.

Кроме того, финплан ГП "Антонов" предусматривает увеличение чистого дохода от реализации продукции на 21% относительно 2018 года. В том числе на 22,1% по направлению «грузовой авиационный транспорт» и на 312,7% по направлению «производство летательных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования».

Предприятие также планирует в 2019 году повысить зарплаты на предприятии. Средняя зарплата вырастет до 15,7 тыс. грн, или на 57,3% по сравнению с 2018 годом.

Справка УНИАН. ГП «Антонов» - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.