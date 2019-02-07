Boeing инвестировал в создание сверхзвукового пассажирского самолета

Разработчики планируют, что сертификация нового летательного аппарата завершится до конца 2025 года, а с 2026 года новые сверхзвуковые самолеты начнут выполнять регулярные перелеты.

Американский авиастроительный концерн Boeing стал инвестором стартапа Aerion, занимающегося разработкой перспективного сверхзвукового пассажирского самолета AS2.

Как пишет N+1 со ссылкой на Aviation Week, сумма инвестиций не раскрывается, но известно, что теперь концерн будет оказывать конструкторскую и производственную помощь стартапу. Как уточняет Flightglobal, летные испытания демонстратора самолета, намеченные на 2023 год, будут проводиться на аэродроме Boeing в Рино в Неваде.

Boeing инвестировал в Aerion через свое подразделение NeXt, основанное в середине 2018 года. Задачей этого подразделения является разработка и развитие перспективного транспорта, включая аэротакси, гибридные и электрические летательные аппараты, сверхзвуковые самолеты. В концерне объявили, что помимо конструкторской и производственной помощи, Aerion может получить доступ к некоторым разработкам, включая бортовое оборудование, приводы, бортовое энергоснабжение и посадочные системы.

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Согласно утвержденному плану Aerion, эскизное проектирование нового самолета планируется завершить к середине 2020 года, а защиту технического проекта провести в начале 2022 года. После защиты уже собранный самолет должен будет совершить первый полет в течение полутора лет. Разработчики планируют, что сертификация нового летательного аппарата завершится до конца 2025 года, а с 2026 года новые сверхзвуковые самолеты начнут выполнять регулярные перелеты.

За первый год серийного производства Aerion планирует собрать 12 AS2, за 2027 год должны быть собраны 23 самолета, а за 2028-й - уже 36. В дальнейшем ежегодно компания будет выпускать по 36 AS2 до 2035 года. Разработка AS2 ведется с 2014 года. По предварительным расчетам, длина самолета составит 51,8 метра, высота - 6,7 метра, а размах крыла - 18,6 метра. Максимальная взлетная масса сверхзвукового самолета составит 54,8 тонны. AS2 будет оснащен тремя двигателями, тяга каждого из которых составит около 69 килоньютонов. Самолет будет перевозить до 12 пассажиров.

AS2 сможет выполнять полеты над водой на крейсерской скорости в 1,4 числа Маха, замедляясь до 1,2 над сушей. Конструкторы утверждают, что несколько меньшая скорость полета над сушей вкупе с особой аэродинамической конструкцией планера позволит почти полностью избегать формирования ударных волн. Дальность полета самолета на скорости в 1,4 числа Маха составит 7,8 тысячи километров и 10 тысяч километров на скорости в 0,95 числа Маха.

Напомним, на конференции Американского института аэронавтики и астронавтики американская компания Boeing представила изображение перспективного гиперзвукового пассажирского самолета. Предполагается, что авиалайнер сможет перевозить пассажиров со скоростью, превышающей скорость звука примерно в пять раз. В Boeing отмечают, что такой самолет позволит добраться из Нью-Йорка в Токио примерно за два часа.