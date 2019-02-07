Эхо растаможки "евроблях": продажи б/у авто в Украине выросли в 10 раз

Также сообщается, что в результате доля бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке достигла 91%.

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в январе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 10 раз и составил 51,5 тысячи авто.

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Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

Также сообщается, что в результате доля бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке достигла 91%.

В ассоциации отметили, что основную массу в этих регистрациях составили бывшие "евробляхи", которым временно предоставлено льготное растаможивание, что ярко отразилось на возрастной структуре первичного рынка подержанных авто.

"Автомобили выпуска до 2010 года охватили лишь пятую часть первичного рынка секонд-хенда, а 80% пришлось на машины более солидного возраста. Стоит отметить, что чаще всего свой выбор украинцы останавливают на автомобилях с дизельными двигателями. В январе такие автомобили охватили 71% первичных регистраций ввозимых авто с пробегом. В то же время, доля бензиновых авто составила 20%, автомобилей с ГБО - около 8%, и не более одного процента пришлось на электромобили и гибриды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером января стал Volkswagen, 11 144 машин этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев.

Второй по популярности стала марка Opel, более 5,5 тысячи бывших в употреблении автомобилей было ввезено и в прошлом месяце зарегистрировано в Украине.

На третьем месте еще одна немецкая марка - Audi с результатом в 4,5 тысячи авто.

Также высокий спрос в украинцев имели автомобили марок Renault - 3 701 штука и BMW - 3 678 штук.

Самыми популярными моделями в январе среди импортного секонд-хенда стали: Volkswagen Passat - 5 572 штуки, Volkswagen Golf - 2 656 штук, Skoda Octavia - 2 386 штук, Audi A6 - 2 267 штук и Opel Zafira - 2 136 штук.

Как сообщал УНИАН, продажи б/у автомобилей в Украине по итогам 2018 года выросли в 2 раза - до 116,8 тысячи штук

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие.