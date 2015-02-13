Норвегия может закрыть воздушное пространство для российских транзитов

Глава норвежской авиакомпании Norwegian Air Shuttle ASA (входит в десятку крупнейших авиаперевозчиков Европы) Бьерн Чус обратился к правительству королевства с запросом о закрытии воздушных транзитных маршрутов над Норвегией для российских авиаперевозчиков, передает ТАСС со ссылкой на издание Dagens Næringsliv.

Читайте такжеЕС не отменит новые санкции против РФ, вступающие в силу 16 февраля - Меркель Как пишет издание, таким образом Чус отреагировал на отказ российских властей предоставить Norwegian право транзитного пролета над территорией РФ.

"С огнем надо бороться огнем. Норвегия должна сказать России, что закроет для нее воздушные коридоры до тех пор, пока та не откроет свои. Тогда российские авиакомпании не смогут, к примеру, летать из Москвы в Нью-Йорк по прежним маршрутам, и счет станет 1:1", - сказал Чус.

Представитель норвежского минтранса Том Като Карлсен заявил изданию, что правительство уже обратилось к российским властям с просьбой объяснить причины решения, принятого в отношении Norwegian.

Читайте такжеЦентробанк России готовится к возможному отключению SWIFT"Пока рано делать какие-либо выводы, - подчеркнул Карлсен, отвечая на вопрос о том, действительно ли руководство страны рассматривает возможность закрытия неба над королевством для российских транзитов. - Российские власти знают о том, что отказ от предоставления норвежским компаниям права транзитного пролета над территорией РФ согласно действующим договоренностям между нашими странами может грозить серьезными последствиями российским авиаперевозчикам, летающим над Норвегией".