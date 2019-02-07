В Украине уже растаможили более 80 тысяч "евроблях"

Из них почти 68 тысяч авто находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса.

Таможни Государственной фискальной службы (ГФС) в период с 25 ноября 2018 года по 6 февраля 2019 года включительно оформили по новым льготным условиям 80,1 тысячи автотранспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены в Украину с 1 января 2015 года и до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей.

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Как сообщили в пресс-службе ГФС, всего за указанный период в бюджет уплачено свыше 5 миллиардов гривень таможенных платежей.

Сообщается, что из общего количества растаможенных автомобилей почти 68 тысяч штук находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса, за них автовладельцы добровольно уплатили 577,7 миллиона гривень (8500 гривень за каждое авто), что освободило владельцев таких автомобилей от административной ответственности за данное нарушение.

"Наиболее активно граждане оформляют транспортные средства в городе Киеве - почти 13,2 тысячи автомобилей, Волынской – 10,2 тысячи, Черновицкой – 7,2 тысячи, Львовской – 6,8 тысячи и Закарпатской областях – 6,8 тысячи", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что только за прошедшие сутки украинцы оформили свыше 3,8 тысячи автомобилей на еврономерах, за которые уплатили почти 233,5 миллиона гривень платежей.

В ГФС напомнили, что 22 февраля истекает срок льготного периода ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.

"После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины прогнозирует увеличение количества растаможенных автомобилей с иностранной регистрацией на льготных условиях до 250-300 тысяч.

С 25 ноября 2018 года в Украине действуют изменения в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

В частности, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема, а также 90-дневный льготный период действия коэффициента 0,5 для ставки расчета налога за растаможку автомобилей, ввезенных с 1 января 2015 года до вступления в силу закона.

До принятия законов владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.