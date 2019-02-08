На Харьковщине гострассы спасали от подтопления (фото)

Работники дорожных предприятий проводят мониторинг состояния проезда как патрульным обследованием, так и с помощью камер наблюдения.

В Харьковской области по состоянию на 9:00 обеспечен проезд автотранспорта на всех дорогах государственного значения.

Об этом Depo.Харьков сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

По данным САД, 7 февраля ночью и утром в области наблюдался небольшой снег, мокрый снег, местами по области туман. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

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Выполнялись работы по расширению проезжей части, очистка автопавильонов и площадок для остановок от снега и льда, пропуск воды с проезжей части. Также, проводились работы по водоотведению (спуску воды с проезжей части).

8 февраля наблюдается облачная погода. Без осадков. Ночью и утром местами по области туман. На дорогах гололедица.

Работники дорожных предприятий постоянно проводят мониторинг состояния проезда как патрульным обследованием, так и с помощью камер наблюдения.