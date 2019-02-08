Кабмин - не Хогвартс, у нас нет волшебной палочки: Омелян о ремонте украинских дорог

Министр отметил, что правительство не Хогвартс, там нет волшебной палочки, чтобы отремонтировать все дороги Украины, которые не ремонтировались десятилетиями.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил, что правительство - не Хогвартс и не может отремонтировать все украинские дороги, которые не ремонтировались десятилетиями.

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Об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на заявление министра во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"К сожалению, правительство это не Хогвартс, у нас нет волшебной палочки, чтобы отремонтировать все дороги Украины, которые не ремонтировались десятилетиями. За время каденции правительства Яценюка и Гройсмана отстроено свыше 7 тысяч километров дорог, все они проходят зиму в идеальном состоянии", - сказал Омелян.

Министр отметил, что все отстроенные пути проверяют дважды в год.

Также он сообщил, что в этом году выделили средства на аварийный ремонт трасс Одесса-Киев и Киев-Чоп.

Он добавил, что финансирование на год должно быть около 200 миллиардов гривень, чтобы была возможность отремонтировать все украинские дороги.