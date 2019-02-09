Amazon потратит более полумиллиарда долларов на создание беспилотного автомобиля

Amazon планирует втиснуться и на рынок автомобильных инноваций.

Amazon вкладывает более полумиллиарда долларов в стартап, который развивает технологии автопилота и которым руководят бывшие инженеры Google, Tesla и Uber.

Не секрет, что одна из самых дорогих компаний в мире онлайн-ритейлер Amazon - инвестирует в много инновационных проектов и развивает асболютно разные направления. Об этом пишет "Новое время".

Помимо личной страсти основателя Amazon Джеффа Безоса - ракетостроительного предприятия Blue Origin, на деньги от онлайн-продаж американский гигант смог построить целую бизнес-империю, в которую входят финансовые и IT-предприятия, медиагруппы, стриминговые сервисы и многое другое.

Одной из последних громких покупок Amazon стало прошлогоднее приобретение за $1 млрд компании Ring, которая занимается разработкой систем для умных домов, и теперь компании Джеффа Безоса предрекают лидерство в сфере энергосбережения и продвинутых систем управления электричеством.

Но, кроме автоматизации жилья, Amazon планирует втиснуться и на рынок автомобильных инноваций. Если о производстве их собственного электрокара пока ничего неизвестно, - то о своих амбциях в сфере развития автопилота компания уже заявила.

Как передает The Verge, Amazon давно разрабатывает собственные дроны и уже выпускала интегрированные с голосовым помощником Alexa приборные панели для авто. Известно также о планах компании создать небольшого автономного робота для доставки Scout, и ее тестовых грузоперевозках на грузовиках с автопилотом компании Embark.

Теперь же, самый богатый человек на планете решил дать "немного" денег на развитие классического автопилота для легковых авто. Сообщается, что инвестирование $530 млн в компанию Aurora Innovation стало первым публичным заявлением Amazon о сотрудничестве с предприятием, которое развивает технологии автопилота для пассажирских авто.

"Уникальные знания, возможности и перспективы Amazon будут полезны для воплощения нашей миссии", - написала компания Aurora в свом блоге.

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Примечательно, что стартап был основан в 2016-м бывшим руководителем программы Google по автономным машинам Крисом Урмсоном. Позже к нему присоединились управляющий команды по автопилоту Tesla Стерлинг Андерсон и глава этого же подразделения в Uber - Дрю Багнелл.

Aurora нацелена на разработку программного обеспечения для автопилота, и компания заявляла в начале 2018-го, что ее первыми клиентами должны стать Volkswagen и Hyundai.

"Мы встречались почти с каждой компанией, которая разрабатывает автопилот, от Детройта до Сингапура, но все равно вернулись к Крису и его команде", - писали инвесторы Aurora из группы Sequoia Capital.

Из-за наличия специалистов из серьезных автомобильных и IT-корпораций, Aurora позиционирует себя как компания высшего класса на фоне многих других разработчиков в этой сфере.

Напомним, в конце 2018-го в Audi заявили, что потратят $16 млрд на развитие полностью автопилотируемых машин до 2023 года. Большинство из этих инвестиций уйдут в компанию Autonomous Intelligent Driving (AID), - дочернее предприятие Audi, которое развивает беспилотные системы.

Инженеры из AID используют машинное обучение для обработки данных из многочисленных датчиков и сенсоров, по типу LIDAR, smart-камер и радиолокационных радаров. Эти данные помогают системе моделировать обстановку вокруг авто, обнаруживать других участников движения, препятствия и пешеходов.

Cейчас AID насчитывает около 150 сотрудников, а в Мюнхене, где расположена штаб-квартира компании, они тестируют 12 беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования.

Поскольку Audi принадлежит концерну Volkswagen, большинство автопарка беспилотников составляют модели Volkswagen Golf, а разработанные технологии будут доступны сразу для Volkswagen, Audi и Porsche.