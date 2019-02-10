От Кернеса требуют не повышать цены на проезд в общественном транспорте

Как известно, проезд в харьковском метрополитене с 7 февраля подорожал до 8 грн, в городском электротранспорте – до 6 грн.

В Харькове проходит акция протеста против повышения тарифов на проезд в метрополитене и городском наземном электротранспорте, сообщает Depo.Харьков.

Как передает корреспондент издания, около 250 граждан собрались на площади Конституции в центре Харькова.

Люди держат национальные флаги, символику нескольких общественных организаций, а также транспаранты с надписями: "Гепа! Метро по 8 грн. Последний срок?", "Хозяйственник кончился: метро Харькова - 8 грн, метро Днепра - 4 грн".

Участники акции протеста заявляют, что повышение тарифов было экономически необоснованным. Кроме того, по мнению митингующих, были нарушены все возможные процедуры согласования и поднятия тарифа на проезд.

По словам экс-депутата Харьковского горсовета Дмитрия Маринина, организаторами и участниками акции являются активисты ОО "Евромайдан Харьков", "Национального корпуса", "Антикоррупционного блока участников АТО" и другие.

Маринин отметил, что Антимонопольный комитет Украины уже начал выяснения обстоятельств и правомерности поднятия стоимости проезда в харьковском электротранспорте.

Экс-депутат подчеркнул, что от деятельности метрополитена огромные прибыли получает КП "Подземный город", которое зарабатывает на рекламе, аренде торговых помещений и тому подобное. "Мы требуем войти в законное русло. Приостановить решение о повышении тарифов, так как были нарушены процедуры. Скорее всего, мы будем подавать в суд, чтобы остановить решение исполкома, - подчеркнул он. - Времена меняются, и я думаю, что мы добьемся своего ".

В свою очередь председатель Национального корпуса в Харькове Константин Немичев заметил, что повышение тарифа никак не улучшает качество обслуживания харьковчан, а также не влечет за собой открытие новых станций. Активист уверен в том, что городские власти отменить повышение.

Депутат Харьковского городского совета, член ОО "Харьковский антикоррупционный центр" Игорь Черняк, выступая на митинге, подчеркнул, что убытки харьковского метрополитена прошлого года составляли около 160 млн грн.

По словам депутата, при этом КП "Харьковский метрополитен" могло бы зарабатывать, однако прибыли идут на счета другого предприятия, около 120 млн грн от рекламы. К тому же, по сведениям Черняка, на непрозрачных закупках метрополитен ежегодно теряет до 150-200 млн грн.

"Убытки перекладываются на пассажиров, харьковчан. На следующей неделе "Харьковский антикоррупционный центр" и я, как гражданин, будем обращаться в Окружной административный суд. Будем требовать отмены решения исполкома и в качестве обеспечения иска остановки решение о повышении стоимости", - сказал Черняк.

Как известно, проезд в харьковском метрополитене с 7 февраля подорожал до 8 грн, в городском электротранспорте - до 6 грн.