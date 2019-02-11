На украинских дорогах увеличилось количество радаров TruCam (карта)

При этом стандарты работы радаров TruCam остаются такими же, как и раньше.

Правоохранители продолжают устанавливать радары TruCam, фиксирующих скорость на дорогах, сейчас их количество возросло на 60% до 50 единиц.

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Об этом сообщает МВД в Twitter.

"Внимание! С сегодняшнего дня увеличилось количество радаров TruCam, теперь их не 30, а 50", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стандарты остаются такими же, как и раньше. В частности, опубликовано карту с отмеченными участками использование TruCam; стоят предупредительные знаки, а уже на месте – служебная машина с синими проблесковыми маячками.

Новые радары появились на Одесской трассе, Набережном шоссе в Киеве, на улицах Днепра и Харькова.