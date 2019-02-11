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На украинских дорогах увеличилось количество радаров TruCam (карта)

10:34, 11 февраля 2019
Транспорт
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С сегодняшнего дня на дорогах Украины будут работать уже не 30, а 50 радаров TruCam / фото УНИАН

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Об этом сообщает МВД в Twitter.

"Внимание! С сегодняшнего дня увеличилось количество радаров TruCam, теперь их не 30, а 50", - говорится в сообщении.

фото twitter.com/NPU_GOV_UA

Отмечается, что стандарты остаются такими же, как и раньше. В частности, опубликовано карту с отмеченными участками использование TruCam; стоят предупредительные знаки, а уже на месте – служебная машина с синими проблесковыми маячками.

Новые радары появились на Одесской трассе, Набережном шоссе в Киеве, на улицах Днепра и Харькова.

фото twitter.com/NPU_GOV_UA
фото twitter.com/NPU_GOV_UA
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Теги: #радары