В Украины открыли горячую линию для "евробляхеров"

Для получения консультации заинтересованные лица должны предоставить данные относительно года выпуска авто и его VIN-код.

Государственная фискальная служба открыла телефонную "горячую линию" для предоставления информации касательно цен на авто с иностранной регистрацией, сообщает пресс-служба ГФС.

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«Во исполнение поручения президента Украины, Государственная фискальная служба запустила многоканальную телефонную «горячую линию» по ценовой информации на транспортные средства, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и которые находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита», - говорится в сообщении.

Для получения консультации заинтересованные лица должны предоставить данные относительно года выпуска авто и его VIN-код.

Как отмечается, call-центр работает ежедневно с 9.00 до 21.00 синхронно с отделами таможенного оформления таможен ГФС. Телефон call-центра: (044) 481-19-61.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины прогнозирует увеличение количества растаможенных автомобилей с иностранной регистрацией на льготных условиях до 250-300 тысяч.

С 25 ноября 2018 года в Украине действуют изменения в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

В частности, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема, а также 90-дневный льготный период действия коэффициента 0,5 для ставки расчета налога за растаможку автомобилей, ввезенных с 1 января 2015 года до вступления в силу закона.

До принятия законов владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.