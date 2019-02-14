В Украине продолжают падать цены на автогаз

По состоянию на 14 февраля средние цены на сжиженный газ в Украине снизились до 10,51 грн/л.

Ряд сетей АЗС с 13 по 14 февраля снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 5-30 коп. за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, на заправках Glusco газ подешевел на 30 копеек за литр - до 9,95 грн/л. На заправках «Авантаж 7» цены снизились на 10 копеек за литр - до 9,75 грн/л.

На АЗС SOCAR и WOG в Киеве автогаз подешевел на 20 копеек за литр - до 10,79 грн/л и 10,89 грн/л.

Также на 10 копеек за литр, до 10,29 грн/л, снизила цены в столичном регионе Amic Energy.

Кроме того, снижение цен фиксировалось на АЗС сетей BVS, «Автотранс», «Рур Гупп», Chipo и др.

По состоянию на 14 февраля средние цены на сжиженный газ в Украине снизились до 10,51 грн/л.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 грн за литр.

По мнению экспертов, причинами роста стоимости сжиженного газа на заправках был рост международных котировок, а также дефицит импортных поставок.