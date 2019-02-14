В Киеве фуникулер устроил акцию ко Дню святого Валентина (фото, видео)
12:31, 14 февраля 2019Транспорт
81 0
Фуникулер Киева предлагал пассажирам бесплатно проехать с 8 до 9 утра на День Святого Валентина, 14 февраля.
Бесплатный проезд за поцелуй или объятия. Столичный фуникулер устроил акцию ко Дню святого Валентина.
Читайте такжеМеню на День Валентина: топ-3 быстрых блюд для влюбленных к 14 февраля (видео)
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Немало пар успели воспользоваться этой возможностью. Акция продолжалась с 8 до 9 утра.
Также в это время возле фуникулера раздавали сладости, давали уникальные билеты-валентинки вместо обычных и разыграли 10 бесплатных проездных.
Столичный фуникулер устроил акцию ко Дню святого Валентина
Ранее УНИАН писал, что в Киеве в День влюбленных можно будет заключать брак круглосуточно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter