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В Киеве фуникулер устроил акцию ко Дню святого Валентина (фото, видео)

12:31, 14 февраля 2019
Транспорт
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Бесплатный проезд за поцелуй или объятия. Столичный фуникулер устроил акцию ко Дню святого Валентина.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Немало пар успели воспользоваться этой возможностью. Акция продолжалась с 8 до 9 утра.

Также в это время возле фуникулера раздавали сладости, давали уникальные билеты-валентинки вместо обычных и разыграли 10 бесплатных проездных.

Ранее УНИАН писал, что в Киеве в День влюбленных можно будет заключать брак круглосуточно.

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Теги: #Киев#День влюбленных#Киевский фуникулер#День Святого Валентина