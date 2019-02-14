Airbus прекратит производство самого крупного в мире пассажирского самолета

Последние поставки заказанных лайнеров будут осуществлены в 2021 году.

Компания Airbus объявила о том, что прекратит производство своего A380 Superjumbo - самого крупного в мире пассажирского самолета.

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В заявлении компании говорится, что последние поставки заказанных лайнеров будут осуществлены в 2021 году.

Это решение было принято после того, как крупнейший заказчик - авиакомпания Emirates - сократила свой заказ на A380, сообщает Русская служба Би-би-си.

A380 Superjumbo пытался конкурировать с самолетами меньшего размера, которые оказались более эффективны в использовании.

Emirates уменьшила заказ двухэтажных A380 с 162 до 123 самолетов. Таким образом, вместо 53 самолетов A380 к 2021 году будет поставлено только 14.

A380 была флагманом Emirates, но теперь авиакомпания решила перейти на самолеты меньшего размера и заключила соглашение о поставке 30 широкофюзеляжных А350-900 и 40 самолетов A330-900, отказавшись от части ранее заказанных A380.

Все усилия продать самолеты другим авиакомпаниям не увенчались успехом, поэтому нет оснований для поддержания прозводства, заявил генеральный директор Airbus Том Эндерс.

"Пассажиры во всем мире любят летать на этом прекрасном самолете. Поэтому сегодняшнее заявление очень болезненно для нас", - сказал Эндерс.

Авиакомпании отказываются от более крупных моделей самолетов, таких как A380 с четырьмя двигателями, в пользу небольших широкофюзеляжных самолетов, констатирует Грег Уолдрон, главный редактор издания Flightglobal в Азии.

"Сейчас есть очевидная тенденция на рынке эксплуатировать дальнемагистральные самолеты с двумя двигателями, такие как Boeing 787 и 777 и Airbus A330 и A350", - сказал эксперт.

Airbus отказывается от своей мечты о доминировании в небе с круизным лайнером XXI века, пишет агентство Рейтер.

Самый большой в мире двухэтажный авиалайнер A380 Superjumbo был разработан, чтобы бросить вызов конкурентам с их Boeing 747.

Вместимость этого самолета - 525 пассажиров в салоне 3 классов, 853 пассажира в одноклассовой конфигурации. Может совершать беспосадочные перелёты на расстояние до 15 400 километров. Эксплуатация самолета началась в 2007 году.

Пик производства Airbus A380 пришелся на 2014 год, когда было выпущено 30 лайнеров, отмечают "Ведомости".

Airbus заявила, что начнет переговоры с профсоюзами, поскольку в ближайшее время работы могут лишиться более 3 тысяч человек. Пока же компания произведет еще 17 самолетов, в том числе 14 для Emirates и еще три для японской авиакомпании ANA.