Шахов призывает правительство запретить "Укрзалізниці" повышать цены на билеты

Парламентарий возмутился фактом, что "Укрзализныця" готовится передать в пользование частным фирмам пассажирские вокзалы.

Власть должна запретить "Укрзалізниці" повышать цена на билеты и передавать в пользование частным компаниям железнодорожную инфраструктуру. С таким обращением к правительству выступил народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов.

Он возмутился фактом, что "Укрзалізниця" готовится передать в пользование частным фирмам пассажирские вокзалы.

"За спиной украинцев уже договорились о передаче в частные руки двух железнодорожных вокзалов. Люди уже "насладились" платными залами ожидания, платными вокзальными туалетами и платными койкоместами для ночлега. Но еще не было в истории Украины, чтобы с пассажиров брали плату за вход на сам вокзал. Руководству "Укрзалізниці" и профильному министерству все по плечу, кроме одного – преодолеть многомиллиардную коррупцию на самой железной дороге", – сказал Сергей Шахов.

Вторым "весенним подарком" украинцам от железной дороги, отмечает народный депутат, будет повышение тарифов на пассажирские перевозки.

"Руководство "Укрзалізниці" и профильного министерства подготовили еще один "весенний подарок" украинцам в виде повышения стоимости проезда на 25 процентов в течение года. А в озвученных планах – двукратное подорожание проезда! Эти "менеджеры" мечтают об "экономически обоснованных тарифах", а сами пользуются служебными лимузинами и самолетами. При этом понятия не имеют, что украинцам просто не будет за что ездить", – подчеркнул Сергей Шахов.

Народный депутат призвал власть остановить и наказать псевдореформаторов железной дороги.

"Наш край" призывает правительство и профильное министерство остановить подготовку к распродаже госимущества и уволить псевдо-реформаторов железной дороги. Власть должна наложить мораторий на повышение тарифов на пассажирские перевозки, и заставить руководство "Укрзалізниці" сосредоточиться на преодолении коррупции в отрасли. Там скрыты колоссальные резервы для модернизации подвижного состава и сохранения тарифов на приемлемом для граждан уровне", – резюмировал Сергей Шахов.

Напомним, в департаменте стратегического развития и инвестиционной политики "Укрзалізниці" сообщили, что выбирают два железнодорожных вокзала для передачи в концессию – пользование частным компаниям. Также "Укрзалізниця" планирует в течение этого года поднять тарифы на перевозку пассажиров на четверть. На столько же вырастут и тарифы на перевозку багажа. При этом в госмонополии отмечают, что безубыточными перевозки будут в случае повышения тарифов более чем в 2 раза.