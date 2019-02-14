Заказы на электрокар Nissan Leaf с увеличенным запасом хода бьют рекорды

Больше половины жаждущих покупателей находятся в Норвегии — там по итогам 2018 года японский электромобиль стал самым продаваемым авто.

Компания Nissan - производитель одного из самых популярных электромобилей в мире Nissan Leaf - продолжает развитие «зеленой» линейки.

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Японский автопроизводитель представил хэтчбек с увеличенным запасом хода Nissan Leaf e-plus, пишет autocentre.ua.

«Дальнобойный» 62-киловаттный Nissan Leaf e-plus стартовал на рынке со своей первой спецверсией, ограниченный тираж которой расходится невероятными темпами.

Лимитированная серия насчитывает 5000 экземпляров, 3000 из которых уже заказаны. Речь идёт о 60% предзаказов приблизительно за один месяц.

Больше половины жаждущих покупателей находятся в Норвегии — там по итогам 2018 года японский электромобиль стал самым продаваемым авто.

Стартует особый электромобиль с 45 500 евро, а первые экземпляры покупателям начнут доставлять уже летом 2019 года.

Nissan Leaf e-plus с 62-киловаттной батареей и увеличенным до 363 км запасом хода презентовали в Лас-Вегасе на CES-2019. С увеличением емкости на целых 55%, на 50% по сравнению с предыдущим Лифом выросла и его «дальнобойность». Теперь она по американской сертификации EPA заявлена, как 383 км.

При этом, часто электромобили демонстрируют немного большие способности, нежели заявляются американским агентством EPA.

Так, к примеру, у 40-киловаттного Nissan Leaf пробег по EPA составляет 243 км, тогда как владельцы электромобиля сообщают о реальном запасе хода в 265-282 км. Если такая тенденция сохранится и у Nissan Leaf e-plus, вполне вероятно, его реальная «дальнобойность» сможет составить порядка 420 км.

Под капотом Nissan Leaf e-plus бьется сразу 214 лошадей (160 кВт) с крутящим моментом 340 Нм. Для сравнения, у 40-киловаттного Лифа двигатель имеет мощность 150 л. с. (110 кВт) с 320 Нм крутящего момента. Так что обещано – электрокар сможет разгоняться до сотки не более, чем за 6 секунд.