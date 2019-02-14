Украинцы уже растаможили «евроблях» на 10 миллиардов

Фискальная служба растаможила по новым правилам почти 161 тыс. автомобилей на еврономерах.

Таможни Государственной фискальной службы (ГФС) в период с 25 ноября 2018 года по 13 февраля 2019 года оформили по новым льготным условиям почти 161 тыс. автотранспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены в Украину с 1 января 2015 года и до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей.

Читайте такжеВ Украины открыли горячую линию для "евробляхеров"

Как сообщили в пресс-службе ГФС, всего за указанный период в бюджет уплачено 10,1 млрд грн таможенных платежей.

Сообщается, что из общего количества растаможенных автомобилей почти 86,8 тыс. находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса, за них автовладельцы добровольно уплатили 737,6 млн грн (8500 грн за каждое авто), что освободило владельцев таких автомобилей от административной ответственности за данное нарушение.

«Учитывая истекающий срок льготного периода применения ставки акциза, количество оформленных авто стремительно выросло с января 2019 года. Так, по оперативной информации, наибольшее количество авто было оформлено 13 февраля - почти 8 тысяч», - отметили в пресс-службе.

В ГФС напомнили, что 22 февраля истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.

«После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины прогнозирует увеличение количества растаможенных автомобилей с иностранной регистрацией на льготных условиях до 250-300 тысяч.

С 25 ноября 2018 года в Украине действуют изменения в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

В частности, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема, а также 90-дневный льготный период действия коэффициента 0,5 для ставки расчета налога за растаможивание автомобилей, ввезенных с 1 января 2015 года до вступления в силу закона.

До принятия законов владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.