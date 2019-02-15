Разделенные рекой: Запорожье закрывает проезд через Днепр для "чужих" грузовиков

В течение месяца Запорожье «закроется» для крупногабаритного транспорта – движение по двум дорожным магистралям, соединяющих два берега Днепра, будет ограничено для авто, весом более 25 тонн. Власти поясняют свое решение тем, что плотина Днепровской ГЭС не рассчитана на большой поток «тяжеловесов», курсирующих по ней, и может обрушиться. А единственная ей альтернатива - мосты Преображенского - застрянут в круглосуточных пробках, если по ним начнут круглосуточно разъезжать фуры. Поэтому чиновники постановили: проезд по плотине закрыть полностью, а на мостах ввести ограничение и запретить проезд с 07.00 до 21.00. Сколько денег потеряет Запорожье из-за транспортных нововведений, сможет ли власть решить проблему с дорогами, и как этой ситуацией будут спекулировать политики, разбирался УНИАН.

ПЛОТИНА ДЛЯ ИНВЕСТОРА

Запорожье расположено на двух берегах Днепра, которые связывают между собой лишь 2 транспортные артерии – это автомобильная дорога через плотину ДнепроГЭС и мосты Преображенского (два моста через которые проходит железная дорога и автомагистраль). Едва ли не каждое буднее утро запорожцы, добирающиеся на работу в центр города с правого берега Днепра, простаивают в пробках. Мосты Преображенского, построенные в начале 50-х годов прошлого века, имеют лишь по одной полосе движения в каждую сторону и не рассчитанные на огромный поток транспорта, который увеличивается с каждым годом.

К тому же дорожное покрытие мостов Преображенского находится далеко не в идеальном состоянии. Стоит лишь вспомнить недавний случай, когда в сентябре на мосту под весом маршрутки обвалился приличный кусок тротуара, о чем публиковали фотографии местные СМИ.

Схожая проблема имеется и у плотины ДнепроГЭСа, которая еще старше своего транспортного «коллеги» – ее строили еще в 30-х годах.

Время и большая транспортная нагрузка сделали свое дело: плотина начала разрушаться. В данной ситуации речь идет не только о проезжей части, которую безрезультатно «латают» каждый год, но и о конструкциях самого объекта – по словам городского головы Запорожья Владимира Буряка, существует угроза полного обрушения подвесных опор. Именно с целью недопущения катастрофы и было принято решение о запрете движения транспортных средств, весом более 25 т по плотине (запрет не распространяется на городской, пригородный, спецтранспорт, а также транспорт, обеспечивающий жизнедеятельность города – мусоровозы, авто аварийных служб и т.д).

Данную проблему можно было бы запросто решить, отремонтировав этот объект, однако городская власть не имеет на это права. Ранее автомагистраль находилась на балансе города, но в 2010 году была передана государственной компании «Укргидроэнерго», которая владеет самой гидроэлектростанцией. Соответственно, выделять деньги из городского бюджета и ремонтировать «чужой» объект, депутаты Запорожского городского совета не имеют право: с точки зрения Закона это расценивается как нецелевая трата бюджетных средств. У собственника ДнепроГЭСа денег на ремонт пока нет – в этом году на ремонтные работы компания готова выделить лишь 2,5 млн грн (8 февраля был объявлен тендер). Единственное, на что уповает владелец плотины – привлечь на ее реконструкцию средства инвесторов. Которых пока тоже нет.

«Есть разработанная компанией «Укргидроэнерго» Программа реконструкции дорожного полотна на 2019-2021 годы. Если удастся привлечь средства по этому проекту, то на период ремонтных работ движение по плотине будет полностью закрыто для всего транспорта», - рассказали УНИАН в мэрии Запорожья. Подобный шаг моментально парализует движение в Запорожье – мосты Преображенского, по которым пустят весь транспорт, попросту не выдержат такой нагрузки. Однако горожанам пока не стоит волноваться. Как уже говорилось выше, денег на этом амбициозный проект пока нет.

ПО ДОРОГЕ К ВЫБОРАМ

Решение Запорожского исполнительного комитета о запрете и ограничении движения транзитного транспорта через плотину и мосты городской голова Запорожья Владимир Буряк подписал еще 11 февраля. Однако вступит оно в силу лишь через месяц – после того, как чиновники завершат все подготовительные работы и утвердят решение на сессии городского совета.

После этого на плотине будет установлено два стационарных поста патрульной полиции, на которых круглосуточно будут дежурить правоохранители.

Также, уже после сессии, на которой депутаты выделят деньги на закупку дорожных знаков, они будут установлены во въездах в город со стороны Донецка, Днепра и Мариуполя. Планируют чиновники и разработать дорожные карты для водителей. Кстати, на это «удовольствие» члены исполкома попросят у депутатов 325 тыс. грн. На закупку дорожных знаков – 1,2 млн грн.

Имея на руках депутатское решение, приступит к работе и Служба автомобильных дорог. Как рассказали УНИАН в пресс-службе ведомства, на сегодняшний день пока не утверждены маршруты объезда и места для отстоя автомобильного транспорта, который будет вынужден ждать своего «проездного часа».

А пока чиновники соблюдают все бюрократические тонкости, водители уже подсчитывают, сколько «лишних» километров им придется наездить, если необходимо будет объезжать Запорожье.

«Со стороны Днепра (а соответственно, всей правобережной Украины) есть только одна дорога – через Новомосковск, потом – на трассу Харьков-Симферополь (со стороны Донецкого направления) и выезд на автомобильном кольце в Запорожье – оттуда мариупольские и крымское направлении». – рассказал УНИАН водитель-дальнобойшик Сергей Воданов. По его словам, объезжая Запорожье, шоферам придется делать солидный «крюк» в 160-180 км.

Глава Ассоциации грузоперевозчиков Запорожской области Константин Полюшко также без оптимизма смотрит на перспективу запрета проезда по запорожским мостам и плотине.

«Если говорить о том, что придется ехать о трассе «Харьков-Симферополь», то давайте говорить и о том, что как таковой трассы нет. Дорога просто в ужасном состоянии. А что будет, если по ней пойдет весь грузовой транспорт?», - задается риторическим вопросом Полюшко.

Кстати, вопреки заявлениям чиновников о том, что они уже начали активно уведомлять перевозчиков об изменении движения, глава Ассоциации грузоперевозчиков, об инициативе мэрии узнал от корреспондента УНИАН. Говорит, никаких официальных уведомлений еще не получал, но сразу же озвучил проблемы, с которыми столкнутся, как водители, так и владельцы грузов.

Помимо того, что подорожает сама логистика из-за дополнительного километража, транспортники будут нести дополнительные затраты и на содержание водителей.

«Если машина не попадет в указанный период времени, ей придется почти сутки простоять, ожидая права на проезд. Соответственно, это время нужно будет оплачивать водителю. А если, разгрузка, к примеру, на Бабурке (Правый берег) и на Космосе (Левый берег), то машина простоит уже двое суток, получается?», - говорит он. По словам перевозчика, свои дополнительные траты владельцы грузов переложат на конечного потребителя и включит свои расходы в стоимость товара.

При этом, Полюшко уверен: долго ограничения действовать не будут и сразу же заявил о намерении обращаться к запорожским чиновникам с просьбой пересмотреть решение и смягчить его – то ли увеличить количество «пропускных» часов, или же пересмотреть весовые требования к авто.

А вот водитель-дальнобойщик Сергей Воданов особой катастрофы в этом решении не видит и говорит, что наши предприимчивые люди обязательно найдут выход из этой ситуации. К примеру, если на стационарных постах не будет весоизмерительной техники (вряд ли она появится, поскольку ее приобретение – дополнительная нагрузка на бюджет), то «повесит на машину наклейку 20 тонн – и езжай себе спокойно, кто узнает, какой у тебя тоннаж?». «Или же для подобных ситуаций существует так называемая статья «непредвиденных расходов» - средняя такса 200 грн – дал полицейскому за «перегруз» и поехал дальше», - говорит дальнобойщик.

Разумеется, в отличие от взяток, адекватным решением транспортной проблемы не только для Запорожья, но и для перевозчиков из соседних регионов, стало бы строительство новых мостов, которое началось в областном центре еще в 2009 году, однако из-за постоянного дефицита бюджетных средств, до сих пор не выполнена и половина работ по их возведению. Кроме того, еще в 2017 году экс-прокурор Запорожской области Александр Шацкий заявлял, что по результатам ряда экспертиз, при строительстве подводной части мостовых конструкций использовался некачественный бетон, в результате чего они начали рушиться. По сути, недостроенный объект уже является аварийным.

Кстати, ситуацию с ограничением движения в Запорожье и необходимости строительства новых мостов, в очередной раз смогут использовать местные (и не только) политики во время парламентской кампании. Уже более 15 лет на этой теме активно пиарятся кандидаты различных мастей и уровней. А если Запорожье настигнет транспортный коллапс, то более благодатной темы для ушей избирателей, просто не придумаешь.

Ирина Дубченко