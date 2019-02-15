В Украине кардинально изменятся правила растаможки "евроблях"

Теперь при растаможке авто на еврономерах будут требовать техпаспорт вместо экологического сертификата.

В Украине изменили правила для растаможки "евроблях". Вместо экологического сертификата при растаможке будут принимать техпаспорт. Кроме того, уже с 22 февраля ставки для тех, кто уже давно ездит на "еврономерах", вырастут в два раза.

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Об этом сообщает Obozrevatel.

"Так, на данный момент украинцы уже заплатили за растаможку около 5 миллиардов гривень. Все эти деньги направили в Пенсионный фонд Украины. Они, в том числе, пойдут на мартовское осовременивание пенсий", - говорится в сообщении.

Растаможить автомобиль можно будет и после 22 февраля. Но заплатить придется больше. Так, если вы только завезли авто на еврономерах, то льготным акцизом (со скидкой в 50%) можете воспользоваться, если оформите транспортное средство не позднее, чем через 90 дней. А если автомобиль с вами уже много лет, то воспользоваться такой льготой можно до 22 февраля. Правда, парламентарии рассматривают возможность этот период продлить, но пока это всего лишь предложение.

Юрист Александр Плахотник уверен: все, кто хотели оформить авто, уже это сделали. Много времени на это не нужно. Более того, если раньше не было возможности легализовать авто из-за отсутствия экологического сертификата, то сейчас правила упростили – нужно иметь технический паспорт.

Как сообщал УНИАН, ранее Фискальная служба предупредила владельцев авто на еврономерах, что с конца мая текущего года штрафные санкции, которые будут к ним применяться, возрастут до 170 тысяч гривень, а в отдельных случаях предусматривается возможность конфискации таких авто.