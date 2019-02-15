Набсовет УЗ намерен определиться с новым составом правления до конца июня

По словам главы набсовета "Укрзализныци", ранее утвержденный председатель правления компании Евгений Кравцов полностью соответствует требованиям набсовета.

Наблюдательный совет акционерной компании "Укрзализныця" намерен до конца февраля определить квалификационные критерии для кандидатов на должности членов нового правления компании, а к концу первого полугодия – полностью определиться с его новым составом.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци" со ссылкой на главу набсовета компании Шевки Аджунера.

"Тогда (в конце февраля на заседании наблюдательного совета – УНИАН) мы завершим и согласуем эти квалификационные критерии, и надеюсь, что очень быстро перейдем к следующему этапу оценки соответствия критериям. Мы постараемся ускорить этот процесс, но дедлайн - конец первого полугодия. До окончания первого полугодия 2019 все определится", - цитирует пресс-служба Аджунера.

В сообщении со ссылкой на Аджунера отмечается, что ранее утвержденный председатель правления компании Евгений Кравцов полностью соответствует требованиям набсовета.

"Мы определяем и финализируем требования, квалификации каждой должности. Затем на этой основе будем оценивать каждого, соответствуют ли они этим требованиям, или нуждаются в улучшении. Очень важно, чтобы команда была целостной, чтобы работала вместе. Команда должна иметь единое видение целей и задач под председательством главы правления", - отметил председатель наблюдательного совета.

Как сообщал УНИАН, 10 января Кабинет министров Украины утвердил в должности главы правления акционерной компании "Укрзализныця", сроком на три года, Евгения Кравцова, который до этого исполнял обязанности главы правления перевозчика.

В августе 2017 года Кабинет министров уволил главу государственной компании "Укрзализныця" Войцеха Балчуна и первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова, назначив последнего временно исполняющим обязанности главы "Укрзализныци".

В конце июня 2018 года Кабинет министров утвердил новый состав наблюдательного совета "Укрзализныци".

Справка УНИАН. "Укрзализныця" является частным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.