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Набсовет УЗ намерен определиться с новым составом правления до конца июня

10:52, 15 февраля 2019
Транспорт
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С составом набсовета УЗ определяться уже летом / фото УНИАН

Наблюдательный совет акционерной компании "Укрзализныця" намерен до конца февраля определить квалификационные критерии для кандидатов на должности членов нового правления компании, а к концу первого полугодия – полностью определиться с его новым составом.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци" со ссылкой на главу набсовета компании Шевки Аджунера.

"Тогда (в конце февраля на заседании наблюдательного совета – УНИАН) мы завершим и согласуем эти квалификационные критерии, и надеюсь, что очень быстро перейдем к следующему этапу оценки соответствия критериям. Мы постараемся ускорить этот процесс, но дедлайн - конец первого полугодия. До окончания первого полугодия 2019 все определится", - цитирует пресс-служба Аджунера.

В сообщении со ссылкой на Аджунера отмечается, что ранее утвержденный председатель правления компании Евгений Кравцов полностью соответствует требованиям набсовета.

"Мы определяем и финализируем требования, квалификации каждой должности. Затем на этой основе будем оценивать каждого, соответствуют ли они этим требованиям, или нуждаются в улучшении. Очень важно, чтобы команда была целостной, чтобы работала вместе. Команда должна иметь единое видение целей и задач под председательством главы правления", - отметил председатель наблюдательного совета.

Как сообщал УНИАН, 10 января Кабинет министров Украины утвердил в должности главы правления акционерной компании "Укрзализныця", сроком на три года, Евгения Кравцова, который до этого исполнял обязанности главы правления перевозчика.

В августе 2017 года Кабинет министров уволил главу государственной компании "Укрзализныця" Войцеха Балчуна и первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова, назначив последнего временно исполняющим обязанности главы "Укрзализныци".

В конце июня 2018 года Кабинет министров утвердил новый состав наблюдательного совета "Укрзализныци".

Справка УНИАН. "Укрзализныця" является частным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Теги: #набсовет Укрзализныци