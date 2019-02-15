Украина впервые представит транспортник Ан-132D на выставке в Индии

Самолет выполнит два демонстрационных полета.

Украина в рамках специализированной выставки "Аэро Индия 2019", которая начнется 20 февраля в городе Банаголор, планирует представить транспортный самолет Ан-132D.

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Как сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом во время встречи с послом Индии в Украине Партха Сатпатхи сообщил первый заместитель Секретаря СНБО Олег Гладковский.

"Ан-132D осуществит два демонстрационных полета. Также планируется презентовать новую технику и вооружение украинского производства. Будет представлена новая контрбатарейная РЛС, проект глубокой модернизации радаров, ракеты для ЗРК С-125 "Печора" и другие оборонительные продукты, в которых нуждаются вооруженные силы Индии", - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. В феврале 2015 года ГП "Антонов" подписало соглашение с Taqnia Aeronautics (Саудовская Аравия) о совместной разработке и производстве модифицированного варианта самолёта Ан-32, который получил наименование Ан-132.

20 декабря 2016 года в Киеве был представлен предсерийный прототип Ан-132D.

Первый полёт самолёта-демонстратора Ан-132D состоялся 31 марта 2017 года на аэродроме Святошин в Киеве.